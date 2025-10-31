75.000 alumnos participarán este curso en el programa 'Anem al Teatre' de Diputación de Barcelona

Espectáculo del programa 'Anem al Teatre' de la Diputación de Barcelona.
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 31 octubre 2025 17:42

BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Anem al Teatre' de la Diputación de Barcelona acogerá a 75.000 alumnos de las 9 comarcas barcelonesas que participan en la iniciativa a lo largo del curso 2025-2026.

En un comunicado este viernes, la Diputación ha explicado que el programa ofrece en horario escolar espectáculos de artes escénicas y musicales a los alumnos de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos.

Desde ahora y hasta el 28 de mayo se programarán hasta 370 funciones y habrá 38 espectáculos de teatro, música, danza, circo y marionetas.

