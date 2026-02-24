80 personas se concentran en Barcelona para conmemorar los 4 años de la invasión de Ucrania

Algunos de los concentrados con banderas ucranianas en la plaza Sant Jaume de Barcelona. - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unas 80 personas, según la Guardia Urbana, se han concentrado este martes en la plaza Sant Jaume de Barcelona para conmemorar los 4 años desde la invasión rusa de Ucrania.

Durante la concentración, impulsada por la comunidad ucraniana en Barcelona, los asistentes han conmemorado a todos los perdidos en la guerra, los secuestrados y cautivos, han colocado velas y han hecho sonar sirenas de bombardeo como las de las ciudades ucranianas.

Actualmente residen en Catalunya más de 23.000 personas de nacionalidad ucraniana, según datos del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

Este martes se cumplen 4 años desde que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó la invasión a gran escala de Ucrania, con un escenario en el que Rusia poco a poco gana terreno en el este del país ante la falta de apoyo militar de la Administración de Donald Trump, y unas negociaciones tripartitas con Moscú y Washington que abocan a Kiev a aceptar cesiones complicadas para poner fin a la guerra.

También este martes, la Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado este una resolución que reafirma su "firme compromiso con la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania", incluyendo sus aguas territoriales, además de pedir un alto el fuego inmediato, total e incondicional.