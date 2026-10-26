800 personas pasan por el espacio de la Diputación de Barcelona en el Salón de la Ocupación 2026

Estand de la Diputación de Barcelona en el Salón de la Ocupación 2026. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El estand de la Diputación de Barcelona en el Salón de la Ocupación 2026 ha recibido a unas 800 personas durante el miércoles y jueves pasado para ofrecerles atención personalizada y orientación laboral, además de participar en las charlas organizadas por la institución.

En un comunicado este lunes, la Diputación ha concretado que unos 550 visitantes han pedido los recursos de atención y orientación laboral y que, en global, las 800 personas implican un 17,8% más de visitas que en la edición anterior.

Ha añadido que la corporación participa para dar a conocer todos los programas de apoyo dirigidos a las personas de la provincia de Barcelona que buscan trabajo o quieren mejorar su situación laboral.