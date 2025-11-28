El 84% de los usuarios de urgencias en Girona con síntomas respiratorios no estaban vacunados

Vacunación en Olot (Girona). - REGIÓN SANITARIA GIRONA

GIRONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio elaborado por la Región Sanitaria de Girona ha revelado que el 84% de personas que durante 2024 acudieron con síntomas respiratorios a las urgencias de la región, tanto hospitalarias como de atención primaria, no estaba vacunada ni contra gripe ni contra Covid-19.

El trabajo "evidencia" la protección comunitaria, ya que en las áreas básica de salud con cifras de vacunación más elevadas se registraron menos urgencias por gripe, informa el CatSalut en un comunicado de este viernes.

El gerente de la Región Sanitaria de Girona, Jaume Heredia, ha insistido en que "quien se vacuna se protege a él mismo, a su entorno, a la vez que contribuye a la protección comunitaria".

Por otro lado, el 89% de los pacientes de la Región que requirieron ingreso en unidad de críticos con diagnóstico de gripe no estaban vacunados, porcentaje que en Catalunya, con una media de cobertura vacunal más alta, fue del 74%.

Las coberturas vacunales en Girona están por debajo de la media catalana: se ha vacunado de la gripe el 30,26% de población con indicación, y el 21,36% en el caso del Covid-19, mientras en Catalunya están en un 33,59% y un 25,26%, respectivamente.