El 85% de los españoles respira aire contaminado por ozono, con la "peor" situación en Catalunya

Ecologistas en Acción reclama mejorar la gestión del transporte público y una tasa anticontaminación

El 85% de los españoles ha respirado aire contaminado por ozono troposférico en 2019 y "la peor situación se ha visto en Catalunya", donde toda la población se ve afectada por este contaminante, según un informe de Ecologistas en Acción, que detalla que cada año provoca la muerte prematura de más de 1.500 personas en España --según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)--.

En rueda de prensa este martes, el portavoz de la entidad y coordinador del informe, Miguel Angel Ceballos, ha explicado que el ozono troposférico es un contaminante complejo, que se forma en la superficie terrestre en presencia de radiación solar a partir de óxidos de nitrógeno --por lo que se considera como un contaminante secundario-- y tiene graves implicaciones para la salud cardiorespiratoria y para la biomasa.

Los óxidos de nitrógeno --como el dióxido de nitrógeno (NO2)-- que genera el transporte, la industria y la agricultura y ganadería intensiva en áreas metropolitanas provocan la creación de ozono, que puede viajar hasta 400 kilómetros y actualmente afecta más a zonas como la Plana de Vic y el Prepirineo, que a las grandes urbes, aunque en Barcelona lleva a provocar 30 muertes al año.

Un total de 39,8 millones de persona en el Estado viven en zonas que están por encima de la recomendación de la OMS --de 100 microgramos por metro cúbico (ug/m3)--, y 9,8 millones, por encima del límite legal --que impide superar los 120 ug/m3 más de 23 días al año--.

Ceballos ha señalado de el clima caluroso y seco de este verano ha incrementado el ozono, pero ha criticado que mientras en Francia se han impuesto medidas para reducir el tráfico y menguar la contaminación, en el Estado las administraciones esperaban "a que lloviera".

En Catalunya, toda la población está por encima de la recomendación de la OMS, y hay 177.000 personas por encima del límite legal --en Osona y Prepirineu--, mientras que un total de 3,7 millones de personas viven en zonas en la que al menos una estación supera este límite, una situación que obliga a las administraciones autonómicas a impulsar planes de reducción, pero han lamentado que la Generalitat no los ha realizado.

Ante esta situación, Ecologistas en Acción presentó hace unos meses un recurso administrativo, y en caso de que el Govern no responda, han avisado de que lo denunciarán ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), como ya hicieron en Baleares este lunes, y después de que El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León les diera la razón.

La coordinadora del informe y portavoz de la entidad en Catalunya, María García, ha señalado que en esta comunidad autónoma los mayores focos generadores son Barcelona y Tarragona, por el transporte y los puertos, ante lo que ha reclamado soluciones que pasen por cambios estructurales.

"Cualquier solución sobre el tráfico tiene que venir por reducir el parque de vehículos", ante lo que abogan por una tasa anticontaminación que premie el uso compartido de vehículos con al menos tres ocupantes y les dote de un carril propio.

También ve primordial mejorar el transporte público, que no tiene un problema de inversiones, sino de gestión respecto a los horarios y frecuencias y su intermodalidad, ya que actualmente hay buses con horarios que no cuadran con los de trenes y que se quedan atascados en sus entradas a ciudades porque no tienen carril propio.

La entidad propone una reducción tarifaria a través de una tarifa plana de transporte, con un billete mensual que tenga un coste inferior a cuatro billetes T-10 --una 'T-Ambiental'-- y que se aumente el precio de billetes más usados por turistas, ya que los ciudadanos ya pagan el transporte a través de los presupuestos públicos.

Garcia ha criticado que se estén planificando ampliaciones del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y el puerto de la capital catalana: "Es incompatible, no es coherente, estar hablando de preocupación por reducir la contaminación mientras se están ampliando las infraestructuras que contaminan".

También ha lamentado que el Govern, el Área Metropolitana de Barcelona y ayuntamientos del territorio estén planteando una 'viñeta' para las autopistas catalanas para quitar los peajes en una mesa dedicada a reducir la contaminación, cuando estas medidas la incrementarán, y también ha criticado que no se haya unido el tranvía de Barcelona por la avenida Diagonal por no querer "tocar" los coches.

OSONA

En la rueda de prensa, el portavoz de la Plataforma per la defensa d'un aire net a Osona, Xevi Mas, ha avanzado detalles de la campaña Osona Respira para exigir medidas a favor de la calidad del aire y la calidad de vida en la comarca, que es el tercer territorio de Europa más contaminado por ozono.

Ha alertado de que en la zona también hay niveles elevados de partículas PM10, PM5 y PM2,5, y que la contaminación atmosférica se ve agravada y sumada a la del agua por los purines de su alta producción porcina, que ha hecho que en Vic no quede ninguna fuente sin contaminar.

"Queremos que las medidas sean radicales, lo más duras posibles" para poder reducir esta contaminación y mejorar la calidad de vida, ante lo que ha remarcado la necesidad de concienciar a nivel local y presionar a las administraciones.