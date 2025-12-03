87 bomberos voluntarios de Tarragona demandan a la Generalitat para exigir derechos laborales

87 Bomberos Voluntarios De 13 Parques De Tarragona Y Terres De L'ebre (Tarragona) Presentan 3 Demandas Conjuntas Contra La Generalitat De Catalunya Para Pedir Derechos Laborales - BOMBERS PRECARIS EN LLUITA

TARRAGONA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 87 bomberos voluntarios de 13 parques de Tarragona y Terres de l'Ebre (Tarragona) han presentado este miércoles 3 demandas conjuntas contra la Generalitat de Catalunya para exigir derechos laborales, según ha informado en un comunicado el colectivo 'Bombers Precaris en Lluita'.

Las han presentado en las tres sedes judiciales con competencias sociales --Reus, Tarragona y Tortosa--, dos semanas después de que 110 bomberos voluntarios de 22 parques de Lleida acudieran a los tribunales por este mismo motivo.

En este caso, los demandantes pertenecen a los parques de las regiones de Tarragona (40) y Terres de l'Ebre (47) y se distribuyen en 10 parques de bomberos voluntarios --de los 12 que existen en la región-- y otros 3 mixtos.

"INDISPENSABLES"

Este miércoles, en una concentración frente al Palau de Justícia de Tarragona, el presidente de Bombers Precaris, Daniel Sitjà, ha leído un comunicado en el que sostiene que los bomberos voluntarios son "indispensables", que hacen el mismo trabajo que el resto de bomberos, pues están integrados bajo el mismo mando, y que se les exigen horas mínimas, en sus palabras.

En las demandas presentadas, plantean que bajo la apariencia de un voluntariado, se esconde "una relación laboral encubierta", según el colectivo, un proceso que dicen que se ha visto agudizado en los últimos años con la obligatoriedad que hacer un mínimo de 650 horas anuales y de estar controlados por una app.

NUEVAS DEMANDAS

Por ese motivo, anuncian que el jueves de la semana que viene presentarán demandas en la provincia de Girona y el 19 de diciembre harán lo mismo en Barcelona.

Para esa fecha preparan una movilización en la capital catalana y, en total, se espera que para ese día se hayan presentado demandas conjuntas en 12 juzgados sociales de Catalunya con más de 400 demandantes.