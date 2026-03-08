Albiach (Comuns) exige dejar de usar el feminismo "como excusa para iniciar guerras"

BARCELONA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha exigido que "se deje de poner el feminismo y los derechos de las mujeres como excusa para iniciar guerras", en referencia al conflicto en Irán y Oriente Medio.

En declaraciones antes de la manifestación por el 8M en Barcelona ha señalado que los derechos de las mujeres se usan "como coartada para defender intereses geopolíticos y para intervenciones políticas y militares".

Albiach ha añadido que las mujeres son las principales víctimas que acaban sufriendo las consecuencias de los conflictos y ha defendido que "ser feminista es decir no a la guerra".