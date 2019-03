Colau pide hacer huelga "masivamente" y carga contra quienes la rechazan desde sus privilegios

Publicado 06/03/2019 19:47:10 CET

Barcelona premia un proyecto de "páginas amarillas feminista" y uno de trabajadores del hogar

BARCELONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha defendido que las mujeres harán huelga "masivamente" este viernes por el Día Internacional de la Mujer, y ha criticado a quienes rechazan hacerla desde una posición privilegiada.

"No sólo nos manifestaremos sino que haremos huelga", ha avisado este miércoles, y ha sostenido que las mujeres privilegiadas --como las que tienen cargos electos-- deben sumarse, también por las que han sido silenciadas, ha dicho en la entrega del XXXIII Premi 8 de Març-Maria Aurèlia Capmany.

Hará huelga, consciente de la diversidad del feminismo, y ha avisado: "Aunque algunos quieran decir que se puede ser feminista de manera liberal, como le dicen ahora, es imposible serlo realmente sin cuestionar los privilegios de algunos, por eso tiene todavía más sentido hacer huelga", ha dicho en referencia a la líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, aunque sin citarla.

SIN MIEDO ANTE UNA "OLA REACCIONARIA"

Colau ha avisado de que no debe sorprender que se produzca una "ola reaccionaria de aquellos que se sienten cuestionados por esta movilización", y de que esta reacción no debe generar miedo, sino convencer todavía más del poder de las mujeres y del apoyo que deben prestarse para no dar ni un paso atrás.

Ha advertido de que el discurso más habitual es el de la mujer blanca con trabajo y la vida resuelta, y ha pedido que nada haga olvidar que este es un asunto estructural: "Lo que estamos pidiendo aquí no son migajas, no es caridad, no es una ayudita o un premio, sino que estamos aquí" para dar la vuelta a un sistema que genera desigualdades y violencia, en sus palabras.

La concejal de Feminismos y LGTBI, Laura Pérez, ha subrayado que es necesario un "cuestionamiento general de la economía", porque la precariedad tiene rostro de mujer, y ha apostado por hacer más y alcanzar derechos para todas las mujeres, sin dejar a ninguna atrás.

INICIATIVAS PREMIADAS

El premio del jurado, dotado con 15.000 euros, ha recaído en 'Desenvolupament del projecte de la creatura, Re (D) Productora Feminista' de La Rapsoda del Poble Sec, por contribuir a crear una red de trabajo y apoyo mutuo que dé visibilidad a las mujeres, lesbianas y trans de la ciudad y sus experiencias en áreas de trabajo tradicionalmente masculinizadas.

Quiere ser un "páginas amarillas feminista", según han explicado al recoger el premio impulsoras del proyecto, que centraliza recursos e iniciativas feministas y permite que se pongan en contacto y también contratar servicios, entre los que ha citado algunos como los de paleta y pintor.

El premio del público, con 3.000 euros y 28 votos de 85, ha sido para 'Cuinant polítiques poètiques' del Sindicat de Treballadores de la Llar (Sindillar), dirigida a estas trabajadoras --muchas de ellas en situación irregular-- para promover una economía social, solidaria y feminista y la inserción laboral de mujeres migradas y su inclusión social y cultural.

El objetivo de esta edición del premio, con el lema 'Pan y rosas' es premiar proyectos que contribuyan a la prevención y la lucha contra las desigualdades económicas y laborales de las mujeres, y facilitar herramientas de autoorganización y empoderamiento para combatir la feminización de la pobreza y la precariedad.

A esta edición del premio se habían presentado 16 proyectos --dos más que el año pasado--, representantes de los cuales han asistido al acto, que ha contado con una actuación de 'poetry slam' de Crisal Rodríguez y otra del Cor Jove de la Coral Sant Medir, cuyas integrantes se han ido levantando para cantar de entre el público, lo que ha sorprendido y emocionado a varias asistentes.