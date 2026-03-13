Un 95% de docentes participantes en una consulta rechazan el acuerdo con Educació, según Ustec

Archivo - Manifestación con motivo de la huelga de docentes en Catalunya, en la Vía Augusta, a 11 de febrero de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un 95% de los 42.965 docentes participantes en una consulta impulsada por el sindicato Ustec·Stes ha rechazado el acuerdo con la Conselleria de Educación de la Generalitat, que suscribieron CC.OO. y UGT.

Según informa este viernes el sindicato, 2.185 docentes, el 5% de los participantes, apoyan el acuerdo, mientras que 40.780 lo rechazan y se comprometen a participar en las huelgas convocadas entre el 16 y el 20 de marzo.

El sindicato ha afirmado que la consulta, hecha con software libre y con un sistema de respuesta asociado al correo corporativo, garantiza una única respuesta por trabajador, y ha subrayado que la participación equivale al 50% de la plantilla estructural.

Ustec·Stes, sindicato mayoritario en la educación pública, ha asegurado que el resultado de una "legitimidad amplísima" al rechazo al acuerdo, y ha pedido a la Conselleria de Educación que vuelva a la mesa de negociación y presente una nueva propuesta.

Ha afirmado que el resultado es un mensaje al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y al conseller de Presidencia, Albert Dalmau: "Vuestro Acord de País era una farsa y el colectivo lo ha tumbado".

El sindicato ha afirmado que el resultado muestra que la propuesta es "insuficiente" en salarios, ratios, escuela inclusiva, currículum y estabilización, no permite recuperar el poder adquisitivo, no tiene una inversión real para reducir ratios y no dispone de los recursos para mejorar la atención al alumnado y la educación inclusiva.