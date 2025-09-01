97 personas han fallecido en carreteras catalanas entre el 1 de enero y el 31 de agosto de este 2025

Infografía de la siniestralidad en carreteras hasta el 31 de agosto - SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 97 personas han fallecido en carreteras catalanas entre el 1 de enero y hasta el 31 de agosto de este año, según informa este lunes en un comunicado el Servei Català de Trànsit (SCT) de la Generalitat de Catalunya.

En total, se han producido 90 accidentes mortales en vías interurbanas catalanas, mientras que en el mismo periodo del año pasado se registraron 86 siniestros mortales con 94 víctimas.

Por otra parte, el número de heridos graves se sitúa en 570 en lo que va de año, siendo hombres un 75,3% de ellos, por encima de los 544 contabilizados en 2024 en los 8 primeros meses del año.

El mes de agosto se ha cerrado con 10 víctimas mortales, quedando por debajo de las 12 del mes de agosto del pasado año.

Las víctimas de colectivos vulnerables (motoristas, peatones y ciclistas) representan un 42,3% del total de víctimas, siendo los motoristas el colectivo con más decesos con 30, seguido por los peatones y los ciclistas, con 7 y 4 fallecidos, respectivamente.

Durante los 8 primeros meses del año las carreteras con más fallecidos han sido la AP-7, con 11, la A-2, con 7 y la C-58, con 6 decesos.

LA SINIESTRALIDAD ENTRE JÓVENES "AL ALZA"

Respecto a la edad de las víctimas, es la franja entre los 55 y los 64 años la que registra más muertes con 19, aunque, informa el SCT, se "mantiene al alza" la tendencia de aumento de siniestralidad en las franjas de edad por debajo de los 35 años, que, en lo que va de año, suponen un 37,1% del total.

Analizando por días de la semana, los viernes es el día que registra mayor mortalidad con 20 víctimas y en el conjunto de fines de semana, festivos y vísperas de festivo 51 personas han fallecido en carretera.

Por provincias, Barcelona es donde más personas han perdido la vida en carretera con 43 víctimas, mientras que 24 personas han muerto en Tarragona, 20 en Lleida, y 10 en Girona.