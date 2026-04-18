Aagesen ve lamentable el acuerdo PP-Vox en Extremadura: "Es estar en contra de la Agenda Verde"

La vicepresidente tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en su intervención en la segunda jornada de la Global Progressive Mobilisation (GPM) - KIKE RINCON - EUROPA PRESS

Reclama que la UE siga apostando por la Agenda Verde ante las "guerras fósiles" de Ucrania e Irán

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha tachado de lamentable el acuerdo PP-Vox en el Extremadura: "Es estar en contra de la Agenda Verde", tras lo que ha alertado de las voces que dicen que la agenda climática destruye la economía y las oportunidades.

"Es mentira. Es una barbaridad, nos desprotege. Tenemos que estar más preparados", ha reclamado la ministra en su intervención este sábado en la segunda jornada de la Global Progressive Mobilisation (GPM) en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat.

Aagesen ha reclamado que la UE siga apostando por la Agenda Verde ante las "guerras fósiles" de Ucrania e Irán, y ha defendido que Europa deje la adicción que asegura que tiene a los combustibles fósiles, ya que considera que es un veneno para la Unión.

La ministra ha defendido la Agenda Verde: "Es una agenda medioambiental, es una agenda social, nos da competitividad, reindustrialización, autonomía estratégica, es seguridad", y ha alertado de que Europa está en una situación muy complicada en cuanto a las cadenas de suministro, por la volatilidad de los mercados energéticos.

DEPENDENCIA DE "TERCEROS PAÍSES"

Por eso también ha advertido de que, mientras la UE dependa de combustibles fósiles, las decisiones sobre estabilidad y soberanía estarán "en terceros países", fuera de las fronteras europeas.

Sobre el cambio climático, ha llamado a la actuación multilateral para combatirlo, y ha subrayado que esta es "una lucha real y es la lucha contra las desigualdades" porque el cambio climático perjudica primero a los más vulnerables.

Además considea que "una de las grandes prioridades y uno de los grandes ejes de actuación" debe ser combatir la desinformación sobre el cambio climático, alegando que los investigadores y divulgadores científicos se sienten atacados.