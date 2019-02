El abad Soler dice en una grabación oculta que no le sorprendió el caso de Hurtado por rumores anteriores

Actualizado 21/02/2019 17:22:51 CET

BARCELONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exscout Miguel Hurtado, que hizo públicos presuntos abusos sexuales cuando era menor por parte del monje de Montserrat Andreu Soler, ha difundido un vídeo con cámara oculta --de diciembre de 2015, ha dicho a Europa Press-- en que el abad, Josep Maria Soler, admite haber oído rumores de relaciones homosexuales en los 70: "No me pilla por sorpresa".

En la grabación publicada por 'El País' y recogida por Europa Press, Hurtado le pregunta si le sorprendió cuando su familia le contó su caso, a lo que el abad responde: "Cuando tu familia se pone en contacto conmigo es la primera vez que yo soy responsable de la comunidad, y no me pilla por sorpresa porque me habían llegado esos rumores de otra época".

El abad hace referencia a que, en los 70, cuando era un monje, había oído "rumores de que había relaciones homosexuales" en Santa Cecilia, donde se celebraban encuentros de jóvenes una vez al mes con los que Andreu Soler tenía contacto, pero el abad desconoce si había menores y que puso esos rumores en conocimiento del entonces abad, Cassià Just.

MONTSERRAT REMITE A LA COMISIÓN

En declaraciones a Europa Press, el Monasterio de Montserrat ha rechazado hacer valoraciones sobre esta grabación y se ha remitido a la comisión independiente que pusieron en marcha para investigar posibles abusos, a la espera de sus conclusiones.

En el vídeo, el responsable del monasterio explica que llevó a su despacho a Andreu Soler y le leyó las acusaciones de Hurtado: "No me dijo que no había nada, pero minimizó lo que él había hecho", afirma el abad, que en el vídeo asegura que no pone en duda a Hurtado y el daño que se le ha causado.

Hurtado le entrega un sobre en el que hay dinero que la abadía le dio para apoyo psicológico --que según ha explicado a Europa Press contiene 7.200 euros--, afirmando que le hace sentir mal ese dinero, a lo que el abad responde: "Pero ahora me haces sentir mal a mi, porque yo lo que quería era la reparación del daño que se te hizo".