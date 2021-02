Ábalos (PSOE): "ERC tiene que liberarse de la derecha nacionalista catalana"

Sobre Iglesias: "No creo que el vicepresidente piense que está en un Estado que no es democrático"

BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha considerado que ERC debe apostar por alianzas de izquierdas tras las elecciones del 14 de febrero: "Tiene que liberase de la derecha nacionalista catalana".

"ERC es consciente de cuál es la situación en Catalunya y cuáles son las posibilidades. Aunque es verdad que a veces nos vemos todos muy arrastrados por determinados competidores", ha razonado en una entrevista en la Ser Catalunya recogida por Europa Press.

Ábalos ha dicho que tuvo una "buena experiencia" negociando con ERC y ha defendido que con comprensión y buenas intenciones es posible llegar a acuerdos, aunque ha detallado que será el PSC quien decida con quién pactar y qué votos acepta en una eventual investidura de su candidato, Salvador Illa.

Además, ha subrayado que compromisos de investidura como la mesa de diálogo siguen vigentes y ha apostado por un cambio tras las elecciones: "Es una buena oportunidad para acabar con posiciones que se han pretendido implantar por cualquier tipo de fuerza".

Ha mantenido que si el PSC tiene una mayoría se va a someter a una investidura por responsabilidad para procurar gobernabilidad: "Tenemos que hacer valer el proyecto que defiende y encarna Salvador Illa".

"Los últimos viajes que he tenido he visto una actitud con algunos independentistas mucho más correcta", ha dicho, y preguntado por qué es el independentismo correcto, ha añadido que lo es el que respeta el marco legal.

GOBIERNO DE COALICIÓN Y VOX

Sobre el Gobierno de coalición, ha mantenido que existen "divergencias" entre el PSOE y Unidas Podemos que, sin embargo, no les impiden que lleguen a acuerdos sobre materias importantes, como la prórroga de los estados de alarma por la pandemia, ha destacado.

Preguntado por las declaraciones del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, sobre la situación de la democracia española ante los líderes del 1-O, ha respondido: "Yo no creo que el vicepresidente piense que está en un Estado que no es democrático, porque no podría estar en este Gobierno".

A su entender, Iglesias se refirió a "determinados elementos de anormalidad" que para Ábalos no afectan a la normalidad del sistema democrático, que asegura que por definición nunca es perfecto ni está completo, razón por la que se promueven las reformas, ha dicho.

Y sobre Vox, ha asegurado que es un partido que busca "generar el malestar, la división social para imponer un proyecto autoritario" que conecta con sentimientos de una parte de la población.