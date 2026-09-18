Abascal ve a Sánchez "dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante un acto en Barcelona - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones, incluso no convocarlas".

Lo ha dicho en un acto en Barcelona junto al secretario general y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, en el que se han vivido momentos de tensión al inicio ante la posible entrada a la plaza de una manifestación antifascista, que ha sido controlada por cordones de los Mossos d'Esquadra.

Abascal ha pedido a la militancia y a los votantes de su partido no confiarse ante encuestas electorales que parezcan positivas para Vox, y ha asegurado: "Pedro Sánchez es más peligroso que nunca, no os confiéis".

Ante los gritos de 'Pedro Sánchez hijo de puta' que se han escuchado por parte de los asistentes al acto, el líder de Vox ha afirmado que el presidente "no puede caminar por las calles de España".

"Nosotros no tenemos los cordones de seguridad de Marlaska, vamos a pecho descubierto por todos los rincones de España. Por Lleida, por Tarragona, por Girona, por Catalunya, por el País Vasco y por toda España. No tenemos miedo, no tenemos nada que esconder y no tenemos vergüenza porque no hemos traicionado a nuestro propio pueblo", ha agregado.

"INVASIÓN MIGRATORIA"

El presidente de Vox ha centrado gran parte del acto, llamado 'Prioridad nacional, desregulación y remigración', a defender la postura de su partido respecto a la inmigración y a la prioridad de los españoles respecto al acceso a los recursos como la vivienda.

"Los españoles en toda España tienen exactamente los mismos problemas. El principal problema de los españoles es la invasión migratoria que está destruyendo nuestro estado de bienestar", ha sostenido.

Y ha reiterado que lo sucedido en Ceuta es "una invasión promovida por Marruecos y permitida por el candidato marroquí Pedro Sánchez", a quien ha acusado de condenar a los ceutíes a una violencia estructural.

IGNACIO GARRIGA

Por su parte, el secretario general del partido ha asegurado que "el PSOE y los separatistas lo han destrozado absolutamente todo" y ha reivindicado la prioridad nacional que defiende Vox.

"Vamos a poner fin a que los de fuera pasan por delante vuestro y que vosotros seáis los últimos de la cola. Se va a acabar y lo estamos haciendo ya en aquellos lugares donde tenemos la responsabilidad. No perdáis la esperanza", ha agregado.

Garriga ha dicho que Vox no puede perder una elección más, y ha dicho que la formación está dando "pequeños pasos pero contundentes" en Extremadura, Aragón, Castilla y León o Andalucía.

Y ha concluido: "Vamos a pelear para reconquistar y recuperar la seguridad, la libertad y la prosperidad que nos han arrebatado los políticos de mierda que llevan años gobernando Catalunya y toda España".