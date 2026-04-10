Abierta la convocatoria de ayudas al alquiler para personas entre 36 y 64 años en Catalunya

Archivo - Fachada de una inmobiliaria en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha abierto la nueva convocatoria de ayudas al pago del alquiler para las personas de entre 36 y 64 años, con una mayor dotación presupuestaria que la anterior, de acuerdo a las modificaciones en los criterios de acceso y presupuesto pactadas con Comuns, informa este viernes en un comunicado.

Las solicitudes se podrán presentar desde la próxima semana y hasta el 30 de abril, y en esta convocatoria se ha incrementado el tope de los ingresos de los potenciales beneficiarios hasta los 36.279,32 euros anuales, o cuatro veces el Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya.

Respecto al presupuesto de la convocatoria, la dotación ha aumentado en 106 millones de euros respecto al año anterior, lo que permite ampliar la cobertura hasta las 40.000 unidades familiares en esta franja de edad, que podrán recibir, en función de los ingresos, un máximo de 200 euros y un mínimo de 50 euros para el pago del alquiler.

En la ciudad de Barcelona y su ámbito metropolitano, que incluye las comarcas del Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental, el tope de la ayuda sube hasta los 1.000 euros por vivienda y 450 euros por habitación, mientras que en el resto de Barcelona el máximo es de 750 euros y 350 euros por habitación.

En la demarcación de Girona, el tope se mantiene en 750 euros por vivienda y 400 euros por habitación; en Tarragona en 700 euros y 350 euros, y en Lleida y las Terres de l'Ebre el máximo de la ayuda será de 600 euros por vivienda y 300 por habitación.