Abierta la convocatoria de subvenciones para entidades vinculadas a parques naturales de Barcelona

Archivo - Dos personas pasean, en el Parc Natural de la Serra de Collserola, a 14 de mayo de 2025 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha abierto este jueves la convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro con el objetivo de apoyar sus proyectos orientados a la conservación, la sostenibilidad y el fomento de su Red de Parques Naturales.

La convocatoria cuenta con un presupuesto total de 207.000 euros y cada proyecto opta a un máximo de 18.000 euros para cubrir hasta un 85% del coste total de la actuación, con el objetivo de favorecer el mayor número posible de iniciativas, indica la Diputación en un comunicado.

El período para presentar solicitudes estará abierto hasta el 30 de abril en la Sede Electrónica de la Diputación y, una vez finalizado el plazo, las propuestas se valorarán conjuntamente y se publicará la resolución en un máximo de 6 meses.