Abierta la primera convocatoria de la ley de barrios de Catalunya

Archivo - Tendederos con ropa colgada - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha abierto este lunes el plazo de presentación de solicitudes para la primera convocatoria de la ley de barrios, un plazo que se alargará hasta el 15 de octubre, según ha informado en un comunicado.

Así, la Generalitat cumple con los plazos anunciados hace unas semanas tras aprobar el gasto plurianual de 200 millones de euros necesario para poder sacar adelante la ley, que es uno de los proyectos estrella del ejecutivo de Salvador Illa.

El llamado Pla de Barris i Viles de Catalunya quiere reforzar la cohesión social y mejorar la calidad de vida de los municipios, en especial aquellos que tienen una media de ingresos por debajo de la media catalana.

De hecho, para poder optar a la convocatoria, los barrios deberán tener una renta per cápita inferior a la media de Catalunya, que fue de 15.830 euros en 2023, según datos del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

La presentación de solicitudes debe hacerse de forma telemática a través de la plataforma EACAT haciendo uso de los formularios y modelos disponibles.