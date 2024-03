La abogada de la denunciante de Alves dice que dejarlo libre "es una revictimización gravísima"

Cree que no habría pasado con otro condenado sin "una capacidad económica tan importante"



BARCELONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La abogada Ester García, que representa a la joven que denunció a Dani Alves en la causa en que fue condenado por agresión sexual, considera que dejarlo en libertad bajo fianza "es una revictimización gravísima" para la chica.

"Creo que un sistema judicial como el que tenemos, con un caso anterior como 'La Manada', no debería permitirse repetir", ha criticado en declaraciones a los periodistas este miércoles tras conocer la decisión de la Audiencia de Barcelona de dejar a Alves en libertad provisional si consigna una fianza de 1.000.000 euros.

García ha afirmado que no encuentra una explicación legal para justificar la decisión del tribunal, y sobre la reacción de la denunciante a la noticia ha dicho: "Para ella ha sido un jarro de agua fría y sobre todo el no poderle dar yo una explicación en términos legales, porque soy abogada y no encontraba ninguna explicación, no encuentro una explicación legal".

"Muy indignada, muy desesperada, muy frustrada, y esta sensación es la misma que tengo yo, porque no le puedo explicar, en criterios racionales ni en criterios legales", ha añadido sobre la reacción de la denunciante, que ha afirmado que siente que es una señal de impunidad.

Ha agradecido el trabajo de los profesionales de atención a la víctima, a los que atendieron a la joven en el Hospital Clínic y a los Mossos d'Esquadra que se han encargado el caso, y ha lamentado que la denunciante ahora tiene la sensación que todo el esfuerzo "no sirve para nada".

"NO TIENE CONSECUENCIAS PENALES"

García está convencida de que Alves depositará el millón de euros de la fianza para poder salir de prisión, y en este sentido ha recordado que la sentencia que lo condenó recoge que su casa de Esplugues de Llobregat (Barelona) tiene un valor de cinco millones.

La abogada cree que la decisión de dejarlo en libertad "lanza el mensaje de que hay justicia para personas ricas y que, aun habiendo una sentencia condenatoria, si pagan una fianza, no tiene consecuencias penales".

"Se aparta del concepto de justicia material y se desvía más a un concepto en el que se distingue lo que es justicia para ricos de justicia para personas de a pie", y ha recordado que la sentencia ya incluía un atenuante porque Alves había depositado 150.000 euros como indemnización antes del juicio.

Alves fue condenado a cuatro años y medio de prisión hace un mes, lleva 14 meses en prisión provisional y este miércoles se ha acordado su libertad bajo fianza antes de que se resuelvan los recursos a la sentencia, y García ha criticado que "muy probablemente esto no le hubiera pasado a ninguna persona condenada con las mismas circunstancias si no tuviera una capacidad económica tan importante".

La abogada considera que hay riesgo de que Alves huya si sale de prisión, y ha criticado que el auto de este miércoles no valore este riesgo: "Por supuesto, el riesgo de fuga existe. Esto lo sabemos todos los que estamos aquí".

RECURSOS PENDIENTES

García presentará un recurso a la decisión de este miércoles, del que ha rechazado comentar qué argumentos incluirá, para intentar que se revoque la libertad bajo fianza que ha acordado el tribunal.

Cree que este recurso se resolverá "rápido" porque corresponde a la misma sala de la Audiencia de Barcelona, mientras que el recurso contra la propia sentencia --que también han recurrido Fiscalía y defensa-- debe resolverlo el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y García estima que puede tardar meses.

En este sentido, ha avisado de que hasta ahora la causa ha tenido una tramitación preferente porque Alves estaba en prisión (como se hace con todas las causas con preso), pero que una vez salga de prisión la causa y la tramitación de los recursos dejará de ser preferente.