El abogado Antoni Millet recibe la Medalla de Oro de la Universitat Ramon Llull

Antoni Millet recibiendo la Medalla de Oro de la URL. - URL

Lo hace en virtud "de su compromiso y trabajo" por la universidad

BARCELONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Ramon Llull (URL) de Barcelona ha concedido su Medalla de Oro al abogado Antoni Millet, en virtud "de su compromiso y trabajo" por la universidad.

Ha recibido el galardón durante el acto académico de inauguración del curso académico 2025-2026, celebrado este viernes en la universidad, informa la URL en un comunicado.

En su discurso de agradecimiento, Millet ha destacado que en el primer acto de inauguración de curso que presidió (en 2021-2022) decía que la URL tenía "una gran fortaleza en todas y cada una de sus instituciones federadas".

Eran "diferentes por origen, historia, áreas de conocimiento, dimensión y, en definitiva, carisma, pero con un denominador común que, junto a la investigación y la transferencia de conocimiento, imprimen un carácter propio y humano común en todas las personas que trabajaban o estudiaban en la Universidad", ha dicho.

"DISCRETO PERO FIRME"

El presidente del patronato de la URL, Lluís Recoder, ha descrito al abogado como "guía discreto pero firme, capaz de conjugar la visión estratégica con la sensibilidad humana".

"Gracias a su trabajo, la Universidad Ramon Llull es hoy una institución sólida, reconocida y fiel a su misión fundacional", ha concluido.

"UN LUGAR MUY ESPECIAL"

El director general de Universidad de la Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat, Miquel Soriano, ha apuntado que la URL ocupa "un lugar muy especial" dentro del sistema universitario catalán.

"Desde sus inicios, ha sabido combinar la excelencia académica con una vocación clara de servicio", ha afirmado.

El rector de la URL, Josep A. Rom, ha puesto en valor la reciente verificación positiva de la Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) del plan de estudios de Medicina liderado por Blanquerna-URL.

"Esto confirma la potencia y capacidad de la propuesta para desplegar 120 plazas del grado en Medicina a partir del próximo curso", ha asegurado.