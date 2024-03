El abogado de Wagensberg (ERC) evita decir si debe comparecer en el TS pero ve riesgo de detención

BARCELONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El abogado del diputado de ERC en el Parlament, Ruben Wagensberg, Andreu Van den Eynde, ha evitado este viernes aclarar si debe comparecer en el Tribunal Supremo (TS) si le llaman a declarar pero avisa de que "ser independentista es arriesgarse a que te puedan detener".

"No recomiendo nunca nada porque no soy político ni me puedo pone en la piel de las personas. Yo diseño estrategias y hago recomendaciones sobre escenarios jurídicos, pero cada uno es libre de llevar su vida como quiera, y él tomará la decisión", ha destacado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press.

Tras asegurar que no le sorprendió la decisión del Supremo, ha lamentado que ahora ser independentista sea un "delito" tras acusar al Supremo de querer ser el buque insignia de esta batalla política, ha dicho literalmente.

También cree que hay una relación causa efecto entre la decisión del TS y las negociaciones de la ley de amnistía: "Se está construyendo un imaginario en ese lado, según el cual, las amnistías no deberían existir" o no deben afectar cuestiones como el del conflicto político actual, ha manifestado.

Aunque vaticina que el poder judicial intentará encontrar la fórmula para oponerse a la amnistía, ha confiado en que la solución política que se encuentre para el redactado de la ley será la "mejor".