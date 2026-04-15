Absuelto por alteración psíquica el acusado de matar a su madre en Maçanet (Girona) en 2022

GIRONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Girona ha absuelto a un hombre acusado de asesinato por haber matado a su madre en Maçanet de la Selva (Girona) el 16 de julio de 2022 al considerar la eximente completa de alteración psíquica, según la sentencia de conformidad del juicio con jurado popular consultada por Europa Press.

La magistrada-presidenta ha acordado su internamiento en un centro psiquiátrico adecuado o la medida de libertad vigilada por tiempo no superior a 23 años, que se concretará en presencia de las partes para valorar los informes médicos y propuestas tanto de los especialistas que lo tratan actualmente como de los médicos forenses.

La sentencia recoge que el acusado, que residía en una vivienda independiente pero en el mismo terreno que sus padres, atacó a su madre de manera sorpresiva con una navaja y, tras acabar con su vida, se dirigió al domicilio familiar y le dijo a su padre: "Ya esta papá, ya he matado al sicario".

En el momento de los hechos el acusado padecía una psicosis, "teniendo sus capacidades cognitivas y volitivas completamente anuladas, con una interferencia absoluta de la ideación delirante", lo que provocó que no tuviese conocimiento, comprensión ni capacidad de control sobre sus actos.

El acusado fue detenido ese mismo día y se acordó su ingreso en un centro psiquiátrico adecuado a la curación de la enfermedad mental que padece, recibiendo tratamiento médico desde ese momento.