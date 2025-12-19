Absueltos por falta de pruebas 3 acusados por el 'caso Parc Central' de Tarragona 30 años después

TARRAGONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El tribunal ha absuelto a los tres acusados por el 'caso Parc Central de Tarragona' al no apreciar suficientes indicios de delito, después de que el juicio empezara en septiembre de 2024 en el que se les acusaba de un delito continuado de tráfico de influencias con un delito continuado de prevaricación y de blanqueo de capitales, hechos supuestamente cometidos hace 30 años.

Según la sentencia consultada por Europa Press, no se puede acreditar que los acusados --un exconcejal, un trabajador y un directivo empresarial-- actuaran con conocimiento y voluntad de "infringir la legalidad penal", y el tribunal también pone en valor la presunción de inocencia de los acusados al no superar el límite que recoge la legalidad.

No obstante, el tribunal indica la distinción entre una irregularidad administrativa y el propio delito que conlleva: "Las conductas analizadas, aun pudiendo ser discutibles desde el punto de vista administrativo, no alcanza relevancia penal".

En octubre de 2024 la Fiscalía retiró las peticiones de multas millonarias para los tres acusados, ya que en un principio se pedían más de 2,4 millones de euros para uno de ellos y 1,8 para los otros dos.

Los tres estaban acusados de haber intervenido en decisiones administrativas para el desarrollo y la gestión del proyecto del centro comercial Parc Central, ya que las acusaciones apreciaban que podían haber favorecido a otras personas y se hicieron al margen de la legalidad.