AC tras el accidente de tren en Gelida (Barcelona): "Rodalies mata. La gestión socialista mata"

Accidente ferroviario en Gelida por el descarrilamiento de un tren tras la caída de un muro de contención - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Aliança Catalana (AC) ha asegurado este martes por la noche que el accidente de tren de la R4 entre Sant Sadurní d'Anoia y Gelida (Barcelona) que ha provocado un muerto y 3 heridos graves era evitable: "Rodalies ya no falla, Rodalies mata. La gestión socialista mata".

En un mensaje en X, AC también ha expresado su apoyo a los heridos y a las familias de las víctimas del accidente, que se ha producido cuando el tren ha chocado contra un muro de contención que ha caído sobre la vía por el temporal, según Bombers de la Generalitat.

"Años de dejadez, falta de inversión y menosprecio a los usuarios. Estos accidentes son evitables. Rodalies ya no falla, Rodalies mata. La gestión socialista mata. Todo nuestro apoyo a los heridos y a las familias de las víctimas", ha dicho AC.