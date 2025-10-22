AC "tomará acciones legales" por el vídeo con IA en el que Orriols pisa el cadáver de Puigdemont

Archivo - La diputada de Aliança Catalana, Silvia Orriols, en una imagen de archivo. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo
BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
Aliança Catalana (AC) ha explicado este miércoles que "tomará acciones legales" por el vídeo generado con Inteligencia Artificial (IA) en el que se ve a la líder de Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, pisar el cadáver del presidente de Junts, Carles Puigdemont.
Lo ha explicado el partido en un mensaje en X recogido por Europa Press, en el que han criticado que dicho vídeo "publicado por un usuario anónimo manipula el mensaje y la imagen" de Orriols.
"No toleraremos ningún ataque difamatorio ni ningún intento de desacreditar a Aliança Catalana a través de noticias falsas. Llegaremos hasta el final", ha concluido.