La ACA adjudica las obras para mejorar la liberación de agua de la presa de Siurana (Tarragona)

Estructura de la presa de Siurana, con los distintos puntos para la liberación de agua - ACA

TARRAGONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha adjudicado el contrato para renovar los desagües de medio fondo de la presa de Siurana (Tarragona), lo que mejorará las instalaciones de liberación de agua, informa en un comunicado de este miércoles.

Se destinará casi un millón de euros a estos trabajos, que están cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de la Unión Europea, en el marco del Programa del Feder de Catalunya 2021-2027.

La actuación rehabilitará y modernizará los desagües de medio fondo, a través de la sustitución de los equipos hidromecánicos: se hará limpieza de las rejillas de toma del desagüe de medio fondo, la sustitución de las válvulas actualmente existentes en la cámara de válvulas por otras más modernas y más seguras, y la renovación de los blindajes de los conductos de salida del desagüe de medio fondo.