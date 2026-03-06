La ACA alerta de que el río Ter en Sant Joan de les Abadesses (Girona) supera el umbral de peligro - AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

GIRONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha alertado de que el río Ter a su paso por Sant Joan de les Abadesses (Girona) ha superado el "umbral de peligro" este viernes sobre las 7.40 horas

El aviso de incremento de caudal se ha traducido en 70,7 metros cúbicos por segundo, ha informado Protecció Civil en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Han pedido prudencia en los cauces y zonas bajas en medio de la alerta por lluvias en toda Catalunya, especialmente en el litoral, prelitoral y noreste.