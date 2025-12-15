La ACA emite un aviso hidrológico en el Alt Empordà (Girona) por posibilidad de "crecidas bruscas"

Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 15 diciembre 2025 14:35
GIRONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de l'Aigua ha emitido este lunes sobre las 14.20 horas un aviso hidrológico comarcal en el Alt Empordà (Girona) y ha pedido a la ciudadanía no acercarse a ríos, rieras y barrancos por la posibilidad de que se produzcan "crecidas bruscas", informa Protecció Civil en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El aviso se suma al envío de Es-Alert que se ha producido sobre las 12.40 horas a las comarcas de Priorat, Baix Camp y Ribera d'Ebre (Tarragona) por fuertes lluvias este lunes, donde el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha observado una acumulación de 200 l/m2 en el Priorat.

Por ello, se ha activado la alerta del plan Inuncat y Protecció Civil ha pedido "mucha precaución" en estas comarcas.

