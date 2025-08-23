La ACA impulsa la retirada de una esclusa en la cabecera del río Ter en Ribes de Freser (Girona)

GIRONA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha impulsado la retirada de una esclusa en la cabecera del río Ter, en Ribes de Freser (Girona), mediante una licitación para redactar un proyecto para mejorar la conectividad fluvial del río Rigard, en la cuenca del río Ter.

El importe de licitación está cerca de los 70.000 euros y se dispone hasta el 15 de septiembre para la presentación de ofertas, mientras que una vez el contrato esté adjudicado y firmado, se dispondrá de un plazo de 10 meses para la redacción del proyecto, ha informado la ACA en un comunicado este sábado.

El Rigard es un curso fluvial que desemboca en el río Freser y se trata de una zona de protección por captación de agua y donde hay especies autóctonas como la trucha y el barbo de montaña.

La esclusa es una estructura transversal que tiene una longitud de 11 metros, una altura de hasta 1,8 metros y una anchura de 0,7 metros, por lo que el proyecto deberá definir las bases de diseño, el estudio de alternativas y la redacción del proyecto donde se contemplen las medidas más adecuadas para mejorar la conectividad fluvial.

Así, se tendrá que estudiar si se puede retirar del todo la esclusa o solo parcialmente, ya que habrá que prever una actuación que no afecte al muro del encauzamiento.