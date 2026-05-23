La ACA impulsa los trabajos para la mejora ambiental del meandro del Ebro en Flix (Tarragona)

Imagen del meandro del río Ebro en Flix (Tarragona) - AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

TARRAGONA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha sacado a licitación el contrato para recuperar la conectividad lateral de las riberas y la diversidad de hábitats del río Ebro, dentro del término municipal de Flix (Tarragona), con un presupuesto superior a los 1,2 millones de euros.

Las ofertas se pueden presentar hasta el 28 de mayo y las actuaciones se concentran en el meandro de Flix, que crea una zona húmeda de unos 5 kilómetros que comprende el meandro, desde la presa de Flix hasta el retorno de la central hidroeléctrica del embalse, informa en un comunicado este sábado.

En este sector se produce un estancamiento del agua con niveles de eutrofización elevados, por lo que el objetivo es la mejora del estado ecológico de la masa de agua y de la situación del meandro, la mejora y conservación de los hábitats y especies propias de este ecosistema y la conectividad fluvial.

Los trabajos consistirán en actuaciones de restauración hidromorfológica, con la restitución de especies propias del bosque de ribera y la erradicación de especies vegetales invasoras.

Dentro de las actuaciones se contempla en la zona del Galatxo dels Xops la retirada de una plataforma y pasarelas de madera maltrechas y en desuso y la gestión de los residuos resultantes.

Además, también se ejecutarán medidas de ordenación del uso social, con una propuesta de actuaciones en los caminos de la Teuleria para adecuarlos al paso de personas, con la mejora del pavimento y la incorporación de estructuras y medidas de protección.