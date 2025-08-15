La ACA llevará a cabo estudios para regenerar el agua de la depuradora de Mataró (Barcelona)

Vista aérea de la depuradora de Mataró - AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

BARCELONA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha sacado a licitación un contrato para definir las opciones de remodelación para regenerar el agua de la depuradora de Mataró (Barcelona), con el objetivo de aportar caudal al acuífero de Argentona, informa este viernes en un comunicado.

Otro de los objetivos es definir el diseño y las dimensiones de la futura Estación de Regeneración del Agua (ERA) de Mataró.

En estos momentos, la depuradora de Mataró tiene una capacidad de tratamiento máxima de 57.000 m3 al día, aunque de media se tratan unos 20.000, que se abocan al mar.

La ACA pretende aprovechar este caudal para aportarlo al acuífero de la riera de Argentona (Barcelona), por tal de incrementar el agua disponible tanto en Argentona como en Mataró.

El estudio, por otra parte, tendrá que definir las actuaciones necesarias para que la depuradora pueda eliminar nutrientes y adaptarse a la nueva directiva de aguas residuales.

Se podrán presentar ofertas hasta el 15 de septiembre, con un presupuesto de licitación cercano a los 90.000 euros.