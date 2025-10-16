Acaba la temporada de deportes de agua en el río Noguera Pallaresa (Lleida)

Archivo - Personas haciendo rafting en un barranco de la provincia de Lleida - ENDESA - Archivo

LLEIDA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La temporada de deportes de agua en el río Noguera Pallaresa ha acabado este miércoles, en un año marcado por el 25 aniversario del primer convenio entre Endesa y el Consell Comarcal del Pallars Sobirà para regular el caudal con finalidades deportivas y turísticas.

En un comunicado de este jueves, Endesa ha asegurado que la regulación del caudal es "fundamental" para poder desarrollar durante siete meses algunas actividades como el rafting.

La campaña de este 2025 se ha desarrollado "con normalidad", por lo que se ha mantenido un caudal regulado de 22 metros cúbicos por segundo entre las 10 y las 14 horas durante toda la semana, en la confluencia entre el Noguera Pallaresa y el Noguera de Cardós, a la altura de Llavorsí (Lleida).

La única excepción ha sido al final de la temporada, cuando se ha reducido la duración de la suelta a dos horas durante siete días laborables con menor afluencia de actividades, permitiendo optimizar el uso del agua cuando no era necesaria para la práctica deportiva.

Desde el inicio de la temporada, que comenzó el pasado 15 de marzo, Endesa ha llevado a cabo 2.140 maniobras de operación en las centrales hidroeléctricas de Esterri, la Torrassa, Tavascan Superior e Inferior, Montamara y Llavorsí (Lleida).