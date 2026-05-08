La Acadèmia del Cinema nombra miembros de honor a Carme Sansa, Albert Guinovart y Marta Esteban

Archivo - La actriz Carmen Sansa posa tras la presentación de la película 'Parenostre' en una imagen de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Acadèmia del Cinema Català ha nombrado como nuevos miembros de honor a la actriz Carme Sansa, el compositor Albert Guinovart, la productora Marta Esteban, la directora artística Rosa Ros, el montador Josep Maria Aragonès y la gestora cultural Montse Majench.

Según ha informado la Acadèmia este viernes en un comunicado, el acto de nombramiento será el 28 de mayo en el Pati Manning de Barcelona y glosarán la figura de los homenajeados Cesc Gay, Sílvia Marsó, Carme Elias, Marc Timón, Mar Targarona, Elena Martin y Joan González.

Los miembros de honor reconocen anualmente trayectorias profesionales esenciales para el desarrollo y el fortalecimiento del cine catalán.