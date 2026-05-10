Un accidente en la C-31 en Cubelles (Barcelona) deja 8 heridos, 5 de ellos graves y uno crítico

Archivo - Un cotxe dels Mossos d'Esquadra i ambulàncies del SEM en un accident de trànsit - @TRANSIT - Archivo

BARCELONA 10 May. (EUROPA PRESS) -

Un accidente ocurrido durante la madrugada de este domingo en la C-31 a la altura de Cubelles (Barcelona) ha dejado 8 heridos, de los cuales 5 están en estado grave, 1 crítico y 2 menos graves, ha informado el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Hasta el lugar se han desplazado 5 dotaciones de los Bombers de la Generalitat, que han rescatado a las personas atrapadas en los dos vehículos implicados y han participado en la limpieza de la vía, mientras que el SEM ha activado 10 ambulancias que han trasladado a los heridos a diferentes hospitales de la provincia de Barcelona.

La vía lleva cortada desde las 6.00 horas de este domingo en ambos sentidos de la circulación, según ha informado el Servei Català de Trànsit en un mensaje en 'X'.