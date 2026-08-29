El accidente de la AP-7 en El Papiol (Barcelona) lo provocó un coche que huía contradirección

Imagen de la vía - @TRANSIT

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El accidente de este sábado por la tarde en la AP-7 en El Papiol (Barcelona) lo ha provocado un turismo que huía contradirección y que acabó chocando con los otros dos turismos implicados, que circulaban normalmente.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos de los tres ocupantes (dos hombres) y la tercera persona ha huido tras un robo en un municipio de las Terres de l'Ebre (Tarragona), informan fuentes policiales a Europa Press.

Uno de los detenidos huyó a pie tras el choque pero le detuvieron en una zona arbolada cercana, por los presuntos delitos de robo con fuerza y de desobediencia.

El otro detenido quedó atrapado en el turismo al accidentarse, y está detenido por los supuestos delitos de robo con fuerza, de lesiones y de conducción temeraria.

9 HERIDOS, UNO CRÍTICO

En el accidente múltiple han resultado heridas 9 personas, una de ellas en estado crítico, durante este choque en la AP-7 en sentido Barcelona, informa el SEM.

El crítico ha sido trasladado al Hospital Parc Taulí de Sabadell, los 4 menos graves al Consorci Sanitari Terrassa - Hospital Universitari y los 4 leves al Hospital Mútua de Terrassa.

El accidente (del que el '112' ha recibido el aviso a las 16.05) ha obligado a cortar la AP-7 en sentido Barcelona y su acceso a la B-23 durante más de tres horas, y los Bombers de la Generalitat han trabajado para rescatar a dos heridos que habían quedado atrapados.