Los accidentes de patinete eléctrico causan el 10% de fracturas faciales operadas en Vall d'Hebron

Archivo - Fachada del Hospital de la Vall d’Hebron, a 26 de enero de 2024, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Servicio de Cirugíua Plástica y Quemados del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha revelado que 12 de los 119 pacientes intervenidos quirúrgicamente entre 2020 y 2024, un 10%, habían sufrido un accidente con un patinete eléctrico.

Las agresiones y los accidentes de tráfico, con 24 pacientes respectivamente, siguen siendo las causas más frecuentes de las fracturas faciales, pero los pacientes que han sufrido accidentes con patinetes eléctricos son más jóvenes y requieren intervenciones de mayor complejidad, informa el hospital en un comunicado.

Los accidentes con patinete eléctrico pueden provocar lesiones faciales complejas, con una gravedad y unas tasas de complicaciones comparables a las de traumatismos causados por accidentes de tráfico a alta velocidad.

La diferencia es que sus usuarios suelen salir despedidos hacia delante al caer y el impacto se concentra en el rostro y, a velocidades superiores a los 20 kilómetros por hora, es suficiente para fracturar las estructuras óseas más resistentes, como la mandíbula, si no se cuenta con la protección adecuada.

119 PACIENTES

El estudio, publicado en la revista 'European Journal of Trauma and Emergency Surgery', analiza a los 119 pacientes atendidos por el servicio del hospital que requirieron cirugía, y uno de los líderes del estudio, Bernat López-Masramon, ha dicho que estos accidentes no son los más frecuentes "pero representan alteraciones funcionales o estéticas persistentes en el tiempo en población joven".

"Queríamos analizar con datos una tendencia que observábamos en las guardias. Los daños pueden mitigarse con medidas preventivas, como utilizar cascos integrales que protejan la mandíbula y no consumir nunca alcohol antes de utilizar el patinete como medio de transporte", ha añadido Alexander Lugilde-Guerbek.

Según recoge este estudio, las agresiones y los accidentes de tráfico, con 24 pacientes cada uno, siguen siendo las causas más frecuentes de las fracturas faciales que requieren cirugía, seguidas de las caídas accidentales (21 pacientes) y las caídas en bicicleta (14 pacientes).

Por detrás de los accidentes con patinete eléctrico se sitúan los accidentes laborales (11 pacientes) y las autolesiones (10 pacientes).

PACIENTES MÁS JÓVENES

Los pacientes accidentados con patinete eléctrico son, sin embargo, más jóvenes que los afectados por el resto de las causas contempladas en el estudio, con una edad media de 27,9 años, frente a los 40,6 años de media del resto de los pacientes.

En consecuencia, necesitaron menos tiempo de hospitalización (7,7 días de media frente a 16,7 días) y de estancia en la UCI: solo dos pacientes ingresaron en cuidados intensivos (un 16,7 % del total), frente a los 49 pacientes del resto de los casos (45,8 %).

Pese a esta menor afectación sistémica, los traumatismos faciales provocados por patinetes presentaban una mayor complejidad y una elevada tasa de resultados adversos tras la cirugía: se registraron complicaciones o secuelas en el 58,3 % de los casos, frente al 26,2 % en el resto de los mecanismos de traumatismo.

En cuanto a las lesiones, los accidentes con patinete afectaron especialmente a la mandíbula (66,7 %) y al maxilar superior (58,3 %). El tratamiento requirió principalmente cirugía abierta con fijación interna (81,5 %) y, en el 41,7 % de los casos, se complementó con una fijación intermaxilar para garantizar la estabilidad de la mordida.