Acció abre una nueva delegación territorial para el Vallès, Baix Llobregat y Maresme (Barcelona)

Archivo - Fachada de la sede de Acció - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Acció, la agencia para la competitividad de la empresa de la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat, ha abierto una nueva delegación territorial para el Vallès, Baix Llobregat y Maresme, situada en el nuevo Espai Annex de Fira de Sabadell (Barcelona), informa el Govern en un comunicado este miércoles.

La nueva delegación, cuya presentación ha contado con el secretario general del Departamento, Pol Gibert, y de la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, permitirá "conocer las necesidades de las empresas de las 4 comarcas, que reúnen a un tercio del PIB catalán, y detectar oportunidades de negocio de Acció".

Se trata de la octava delegación territorial de la agencia en Catalunya, que también cuenta con representación en el Alt Pirineu i Aran, el Alt Penedès i el Garraf, la Catalunya Central, Girona, Lleida, Tarragona y Terres de l'Ebre.