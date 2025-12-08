Acció identifica 430 oportunidades de negocio internacional para empresas catalanas en 82 países

Archivo - Fachada de la sede de Acció (Catalonia Trade & Investment) de la Generalitat de Catalunya, a 27 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La agencia para la competitividad de la empresa del Govern, Acció, ha identificado 430 oportunidades de negocio internacional para empresas catalanas repartidas en 82 países, recogidas en la edición de 2025 del Mapa global d'oportunitats de negoci internacional, que ha registrado el volumen de oportunidades más alto de los últimos tres años.

El estudio de Acció sitúa la mayoría de opciones en Europa, con el 36% del total de oportunidades de negocio, seguida de Asia (21%), África (15%) y América del Sur (14%), informa en un comunicado este lunes.

Destaca la importancia de la tecnología, con un 87% de las oportunidades de negocio identificadas que tienen algún tipo de componente tecnológico, con la salud digital, los dispositivos médicos, el Big Data, la automatización y la IA como principales tecnologías.

Por sectores, las TIC y la electrónica (10,9%) van seguidas de la salud y los servicios sanitarios (10,7%) y la alimentación (10,5%).

Para facilitar el acceso de las empresas a estas oportunidades, Acció pone a su disposición una herramienta interactiva que con tres clics permite a las empresas obtener un listado de las oportunidades que más les pueden interesar.