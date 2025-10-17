Los accionistas minoritarios de Banco Sabadell aseguran que "ha triunfado el sentido común"

El presidente de la Associació d'Accionistes Minoritaris del Banc Sabadell (AAMBS), Jordi Casas, junto al vicepresidente, Juan Corominas, y los vocales Joan Llonch y Joaquim Badia, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Associació d'Accionistes Minoritaris de Banc Sabadell (AAMBS) ha celebrado el fracaso de la oferta pública de adquisición de BBVA a la entidad catalana y ha asegurado que "ha triunfado el sentido común", en un comunicado este viernes.

Ha lamentado que desde el inicio de la operación "los mercados y los propios accionistas han vivido un periodo prolongado de confusión e incertidumbre" y ha aplaudido el comportamiento de los pequeños accionistas.

En este sentido, ha destacado el "apoyo masivo" de los accionistas que también son clientes del banco, y ha recordado que la aceptación en este colectivo fue del 1,1%.

"El fracaso de la operación es también una confirmación de la solidez del plan estratégico impulsado por el equipo directivo, que ha venido cumpliendo de forma rigurosa los objetivos marcados durante los últimos años, fortaleciendo la rentabilidad y el valor para los accionistas", ha añadido.

La entidad ha ratificado su "apoyo a la continuidad de un proyecto sólido, rentable e independiente", que ha dicho que es necesario para el equilibrio y la diversidad del sistema financiero español.