La ACCO ve riesgo de exclusión financiera en Catalunya tras el cierre de 6.000 oficinas bancarias

Archivo - Fachada de la sede de la Sindicatura de Comptes y la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha alertado del riesgo de exclusión financiera en Catalunya tras el cierre de 6.000 oficinas desde 2008 por la concentración que se ha dado en el sector bancario, informa en un comunicado este miércoles, tras publicar un estudio que analiza la concentración del sector consultado por Europa Press.

La entidad ha explicado que la concentración de los mercados de la banca minorista en Catalunya "se puede considerar elevada tanto en términos de disponibilidad de oficinas bancarias como de crédito concedido".

Ha señalado que la mayoría de municipios catalanes tiene una estructura de oligopolio en la que Caixabank tiene una cuota de mercado destacada, seguido del BBVA, Banco Sabadell y Banco Santander, y que solo en algunos casos concretos hay otras entidades con una "cuota de mercado considerable".

Ha añadido que la presión competitiva que pueden hacer los nuevos operadores 'fintech' y la banca tradicional "parece limitada", y ha dicho que no es probable que entren nuevos bancos tradicionales en el mercado que dispongan de oficinas y cajeros automáticos.

RIESGOS

La ACCO ha señalado que uno de los riesgos potenciales para la competencia de este grado de concentración es que los principales bancos establecidos "podrían ejercer poder de mercado sin que implique una gran pérdida de clientes", lo que podría conllevar un encarecimiento y empeoramiento de la calidad o las condiciones.

Por ello, ha recomendado evitar medidas que puedan incrementar de "manera injustificada la concentración" y fomentar actuaciones que permitan el acceso a servicios bancarios en zonas en las que no tengan oficinas.

El estudio concluye que para ello es necesaria la intervención del sector público para responder a necesidades no satisfechas del mercado, así como aumentar y mejorar la información y transparencia de los productos y servicios en las páginas web y aplicaciones móvil de las entidades.