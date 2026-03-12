Un acertante de la Bonoloto en Esplugues de Llobregat (Barcelona) gana más de 2,6 millones de euros

Archivo - Imagen de archivo de una administración de Loterías - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un acertante recibirá 2.641.211 euros tras lograr un premio de primera categoría --seis aciertos-- en el sorteo de La Bonoloto celebrado este jueves, 12 de marzo, según datos de Loterías y Apuestas del Estado consultados por Europa Press.

El boleto acertante ha sido validado en la Administración de Loterías número 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona), situada en Laureà Miró, 229-231.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 12 de marzo, ha estado formada por los números 11, 14, 15, 30, 33, 41. El número complementario es el 43 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.866.756 euros.