La ACM alerta del impacto de la regularización de inmigrantes en los municipios y reclama recursos

Ciudadanos hacen cola para poder iniciar los trámites del proceso de regularización extraordinaria de extranjería
Ciudadanos hacen cola para poder iniciar los trámites del proceso de regularización extraordinaria de extranjería - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 20 abril 2026 16:31
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BARCELONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Associació Catalana de Municipis (ACM) ha alertado del impacto que el proceso de regularización de inmigrantes aprobado por el Gobierno puede tener sobre los ayuntamientos y ha reclamado más recursos, planificación y participación del mundo local para "garantizar una aplicación viable y equitativa".

En un comunicado este lunes la entidad considera que el enfoque actual del proceso puede "tensionar gravemente los servicios municipales" y advierte que los plazos previstos y el volumen potencial de solicitudes pueden comportar un aumento de la carga administrativa para los consistorios.

La ACM también señala la "falta de participación" del mundo local en el proceso pese a que, sostienen, es la administración que debe asumir la ejecución directa: "Esta situación, sumada a la falta de recursos específicos, puede derivar en un colapso de los servicios municipales y en una atención desigual", remarcan.

Por ello, reclaman que el proceso se lleve a cabo con criterios claros, coordinación institucional y recursos adecuados y piden la simplificación de procesos administrativos con criterios homogéneos; la garantía de interoperabilidad entre administraciones; el refuerzo de la capacitación de los profesionales locales y el impulso de medidas de convivencia y cohesión social, incluyendo acciones de mediación comunitaria.

Así, insisten en que cualquier política de este tipo debe ir acompañada de los recursos necesarios y afirman que "no se puede trasladar toda la responsabilidad al mundo local sin dotarlo de medios".

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