La ACM alerta del impacto de la regularización de inmigrantes en los municipios y reclama recursos

Ciudadanos hacen cola para poder iniciar los trámites del proceso de regularización extraordinaria de extranjería - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Associació Catalana de Municipis (ACM) ha alertado del impacto que el proceso de regularización de inmigrantes aprobado por el Gobierno puede tener sobre los ayuntamientos y ha reclamado más recursos, planificación y participación del mundo local para "garantizar una aplicación viable y equitativa".

En un comunicado este lunes la entidad considera que el enfoque actual del proceso puede "tensionar gravemente los servicios municipales" y advierte que los plazos previstos y el volumen potencial de solicitudes pueden comportar un aumento de la carga administrativa para los consistorios.

La ACM también señala la "falta de participación" del mundo local en el proceso pese a que, sostienen, es la administración que debe asumir la ejecución directa: "Esta situación, sumada a la falta de recursos específicos, puede derivar en un colapso de los servicios municipales y en una atención desigual", remarcan.

Por ello, reclaman que el proceso se lleve a cabo con criterios claros, coordinación institucional y recursos adecuados y piden la simplificación de procesos administrativos con criterios homogéneos; la garantía de interoperabilidad entre administraciones; el refuerzo de la capacitación de los profesionales locales y el impulso de medidas de convivencia y cohesión social, incluyendo acciones de mediación comunitaria.

Así, insisten en que cualquier política de este tipo debe ir acompañada de los recursos necesarios y afirman que "no se puede trasladar toda la responsabilidad al mundo local sin dotarlo de medios".