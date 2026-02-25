ACM, ARCA y EuroRegión piden fondos europeos por el futuro de municipios rurales y pesqueros

Archivo - La presidenta de la Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), Meritxell Budó, en una imagen de archivo. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

La Associació Catalana de Municipis (ACM), la Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) y la EuroRegión Pirineos Mediterránea han organizado el 4 de marzo una jornada en el Parlamento Europeo para reivindicar que los fondos europeos permitan desplegar políticas que aseguren el desarrollo de municipios rurales y pesqueros.

En un comunicado de la ACM, explican que pedirán que la financiación europea sea "estable y suficiente más allá de 2027" para el programa Leader y el Fondo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura (Fempa), y reforzar el papel de los Grupos de Acción Locales Rurales y de la Pesca (GAL y GALP).

La conferencia se enmarca en la presentación pública del manifiesto de la Crida Mediterrània que tuvo lugar en el Parlament el 27 de noviembre, y que recoge que el marco financiación plurianual 2028-2034 debe garantizar "la continuidad de instrumentos diferenciados de las políticas agraria, rural y de la pesca, preservando el Leade y el FEMPA dentro de los fondos estructurales de la UE y dotándolos de una financiación estable y adecuada".

El acto inaugural de la jornada contará con la presencia de la presidenta de la ACM, Mertixell Budó; el presidente de la Associació d'Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya, Sergi Méndez, y de la directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlament del Govern de las Islas Baleares, Xesca Ramis.

La conferencia se celebrará con los eurodiputados Javi López (S&D), vicepresidente del Parlamento Europeo, y Diana Riba (Verds/ALE) como anfitriones, y se harán dos mesas redondas, mientras que la clausura irá a cargo del conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig.