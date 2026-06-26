La ACM se incorpora a la red mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)

La presidenta de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, ha sido nombrada miembro del Consejo Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) - ACM

BARCELONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Assemblea Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, ha sido nombrada miembro del Consejo Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), por lo que la entidad municipalista ha ejercido por primera vez su derecho de voto en el órgano de gobierno de la principal red mundial de gobiernos locales y regionales.

Lo ha hecho en el Congreso Mundial de la CGLU celebrado en Tánger (Marruecos) entre el 22 y el 25 de junio, en que se ha elegido como nuevo presidente de la red al alcalde de Konya (Turquía), Ugur Ibrahim Altay, ha informado la ACM en un comunicado este viernes.

Con la incorporación de Budó a la CGLU, la entidad municipalista catalana puede participar directamente en la elección de sus órganos de dirección y en la definición de las líneas estratégicas de la organización hasta 2029.

Para Budó, poder participar en esta red mundial supone un "reconocimiento al municipalismo catalán" y ha señalado la importancia de los gobiernos locales en la respuesta a los principales retos globales como la emergencia climática, la vivienda, la cohesión social y la transformación digital.

En el congreso de la CGLU se han fijado las prioridades del nuevo mandato, que pasan por reforzar la agenda social, la acción climática local, la gobernanza multinivel y la cooperación internacional entre ciudades y regiones.