Acra pide un acuerdo de Presupuestos catalanes para "dar estabilidad" al sistema de dependencia

Archivo - Vista de la sala durante el pleno del Parlament de Catalunya en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La patronal Associació Catalana de Recursos Assistencials (Acra) ha reclamado este viernes a los grupos parlamentarios catalanes a alcanzar "un acuerdo responsable que permita dar estabilidad al sistema de atención a la dependencia y responder a las necesidades crecientes de la población".

En un comunicado, ha dicho que la propuesta presentada por la Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión sitúa el presupuesto en 4.248 millones de euros, un 28% más, que ha considerado un "incremento esencial en un contexto marcado por un envejecimiento acelerado".

La presidenta de Acra, Cinta Pascual, ha asegurado que se está "ante una década decisiva" en la que las necesidades crecen más rápido que la capacidad actual del sistema.

Ha subrayado que es "imprescindible disponer de unos presupuestos que permitan planificar, invertir y dar respuesta a la ciudadanía".

La patronal ha señalado que la propuesta de Presupuestos prevé 150 millones de euros para mejorar los salarios de los profesionales del sector social, y ha añadido que la equiparación con el sector público es indispensable: "Sin mejoras salariales reales, el sistema no podrá dar respuesta a lo que viene".

"Catalunya no se puede permitir un bloqueo presupuestario en un momento como este. Hace tres años que sostenemos unos presupuestos prorrogados y es necesario un acuerdo que permita desplegar un modelo de cuidados moderno, sostenible y capaz de garantizar derechos", ha concluido.