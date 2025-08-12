La ACT y el CIRE firman un acuerdo para promocionar turísticamente artículos hechos en prisión

BARCELONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de Turisme (ACT) y el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) --la empresa pública de la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática que ofrece formación y ocupación a personas privadas de libertad-- han firmado un acuerdo para promocionar turísticamente productos elaborados en centros penitenciarios, informa el departamento en un comunicado este martes.

El convenio, que tiene como objetivo comercializar artículos de la marca 'Made in CIRE' a través de las oficinas de turismo de Catalunya, tendrá una vigencia de 2 años, con posibilidad de prórroga por acuerdo mutuo.

Estos productos de artesanía, textil, papelería y regalo confeccionados por internos del Centre Penitenciari Lledoners (Barcelona) se distribuirán a las oficinas de turismo gestionadas por la Generalitat en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.

En la actualidad la marca ofrece bolsas y accesorios textiles, libros de encuadernación artesanal, objetos decorativos y productos corporativos para entidades y administraciones, entre otros.

Con este acuerdo el CIRE pretende impulsar la reinserción sociolaboral de los internos con la creación de lugares de trabajo adaptados y el departamento añade que la presencia de estos productos en entornos turísticos de referencia contribuye a la normalización del trabajo penitenciario y al reconocimiento del esfuerzo de superación personal.