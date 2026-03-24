Activada la alerta por fuerte viento la noche del miércoles al jueves en comarcas de Tarragona

Archivo - Palmeras bajo los efectos del viento, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activado en fase de alerta el plan Ventcat ante la previsión de fuertes rachas de viento a partir de este miércoles a mediodía en comarcas del sur de Catalunya, y que será especialmente intenso a partir de la noche y hasta la mañana del jueves en el Baix Camp, Baix Ebre y Montsià (Tarragona).

Concretamente, el viento puede soplar con fuerza a mediodía en puntos de Terres de L'Ebre (Tarragona) y superar los 90 km/h, si bien en puntos del Baix Camp, Baix Ebre, Montsià y Alt Empordà (Girona) puede superar los 108 km/h, informa Protecció Civil en un comunicado este martes.

A parte del viento, se mantendrá en cotas altas del Pirineo y Empordà (Girona), a partir de la noche del miércoles y durante todo el jueves habrá fuerte oleaje en el Alt y Baix Empordà.