Activada la alerta Inuncat por la previsión de lluvias intensas este domingo en Catalunya

TARRAGONA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activado en fase de alerta el plan Inuncat por la previsión de intensidad de lluvias este domingo por la tarde y hasta el lunes en la mitad oeste de Catalunya, informa en un mensaje de X recogido por Europa Press este sábado.

Se pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos, con más probabilidad en Terres de l'Ebre (Tarragona), donde también se prevé lluvia acumulada de más de 100 litros por metro cuadrado en 24 horas.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido un aviso por lluvias intensas para este domingo en 15 comarcas catalanas: el grado de peligro es medio en el Montsià, Baix Ebre, Baix Camp y Tarragonès (Tarragona), Garrigues, Segrià, Pla d'Urgell, Urgell, Noguera, Pallars Jussà, Segarra, Solsonès, Berguedà (Lleida), Ripollès y Garrotxa (Girona).