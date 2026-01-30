Activada la alerta del Ventcat ante la previsión de fuertes rachas en Tarragona y Barcelona

Archivo - Una palmera se mueve a causa del temporal, a 17 de enero de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activado este viernes el plan Ventcat en fase de alerta ante la previsión de fuertes rachas de viento que se producirán a partir de la madrugada de este sábado hasta el la noche en puntos del litoral y prelitoral de las provincias de Barcelona y Tarragona.

Concretamente, se pueden superar los 72 km/h en las comarcas del Baix Camp, Tarragonès, Alt Camp, Baix Penedès (Tarragona), Alt Penedès, Anoia y Baix Llobregat (Barcelona), informa Protecció Civil en un comunicado.

Por otro lado, en las comarcas del Baix Ebre y Montsià (Tarragona) y en el Ripollès y Alt Empordà (Girona) la probabilidad de superar este umbral es menor.