Activado el plan Plaseqcat por un vertido de un producto tóxico en Castellbisbal (Barcelona)

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha activado el plan Plaseqcat --el plan especial de emergencia exterior del sector químico-- en fase de alerta por el vertido de un producto tóxico (MDI polimérico) en una empresa de Castellbisbal (Barcelona).

Por el momento, no constan personas heridas durante el incidente, informa Protecció Civil en un apunte en X recogido por Europa Press este martes.

Parte del producto ha acabado en el alcantarillado y se han desplegado operativos en la zona.