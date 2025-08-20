Activado el Transcat por una fuga de gasóleo en un camión en Vilablareix (Girona)

Protecció Civil activa el Transcat en fase de prealerta por una fuga de gasóleo - PROTECCIÓ CIVIL

GIRONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha activado el Plan especial de emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en Catalunya (Transcat) en fase de prealerta por una fuga de gasóleo en un camión en Vilablareix (Girona) este miércoles por la tarde.

Según ha informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, el camión ha sufrido una fuga en la cisterna, que tiene una capacidad de 10.000 litros, en la calle Mas Falgas de la citada localidad.

Hasta el lugar se han desplazado 3 dotaciones de los Bombers de la Generalitat que trabajan para taponar la fuga de la cisterna.